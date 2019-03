Prosegue alle 13 la 28esima giornata di Liga. Si parte con Huesca-Alaves, l'ultima in classifica contro la quinta, le speranze salvezza che incontrano le ambizioni Champions. I padroni di casa sono a 4 punti dal quartultimo posto occupato dal Villarreal, gli ospiti sempre a 4 punti dal quarto posto del Getafe.



RIECCO ZIDANE - Alle 16.15, poi, riecco Zidane sulla panchina del Bernabeu. Il neo allenatore del Real Madrid rinizia la sua avventura contro il Celta Vigo: le Merengues arrivano da 3 ko consecutivi al Bernabeu, compreso il 4-1 contro l'Ajax. A Zizou il compito di invertire la rotta.





TOCCA AI COLCHONEROS - Alle 18.30, poi, l'Atletico Madrid fresco di eliminazione in Champions per mano della Juventus, va al San Mamés per affrontare l'Athletic Bilbao, in zona tranquillità al 12esimo posto in classifica. Chiude il programma alle 21 Leganes-Girona.