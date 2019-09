Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Liga con il programma della sesta giornata, di scena nel turno infrasettimanale: si apre oggi con tre anticipi, alle 19, alle 20 e alle 21, Il primo match è quello tra Valladolid e Granada: i padroni di casa non vincono da quattro turni e sono sprofondati in classifica, mentre gli ospiti cercano la quarta vittoria di fila e sono incredibilmente secondi, a meno uno dalla vetta. Poi tocca a Betis-Levante, due squadre a secco da due giornate, per chiudere con la gara del Camp Nou tra Barcellona e Villarreal: i blaugrana devono rispondere dopo l'inaspettata sconfitta di Granada e il meno 4 dal Real, i Sottomarini Gialli invece sono in fiducia e cercano il tris di successi.