Riparte la 28esima giornata di Liga con le ultime 5 partite che completano il programma. Alle 12, il Valladolid di Ronaldo, reduce da 4 ko consecutivi, ha bisogno di punti salvezza nella trasferta di Eibar; alle 16.15, nuovo esordio sulla panchina del Siviglia di Caparros dopo l'esonero di Machin, con l'obiettivo Champions Leaguee ancora alla portata e di fronte un Espanyol in serie utile da 6 partite.



Doppia sfida alle alle 18.30: scontro diretto che vale l'Europa quello tra Valencia e Getafe, con la formazione di Marcelino che viene da due vittorie di fila, i madrileni addirittura da 3 e inaspettatamente quarti in classifica, mentre è in palio la salvezza tra Villarreal e Rayo Vallecano. Alle 20.45, si chiude con la capolista Barcellona, impegnata sul campo del Betis e con un vero e proprio match point a disposizione in chiave campionato dopo il ko dell'Atletico Madrid.