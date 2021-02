Dopo la vittoria delcontro l'torna in campo la Liga con le partite valide per la 23esima giornata.Nella partita delle 14 l'vince 2-1 contro ilgrazie alle reti di, allungando così in vetta alla classifica a + 6 sul Real Madrid. Alle 16.15 ildel Papusfida l', mentre alle 18.30 è il turno di​Si chiude in serata con ilche al Camp Nou ospita l'