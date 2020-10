Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto ilvincere 2-0 a domicilio contro l’portandosi così in vetta alla classifica, torna in campo la, con le partite del sabato valide per l’ottava giornata.Nella gara delle 14 vittoria agevole del, avversaria dell'la prossima settimana in Champions League: i Blancos superano 4-1 a Valdebebas contro l'Protagonista assoluto, autore di una doppietta. A segno anche. Tre punti preziosi per, che balza in vetta alla classifica, a +2 sullaAlle 16.15 una delle sfide più interessanti, con l’che ospita il, due squadre con ambizioni di vertice ma partite malissimo.Alle 18.30 tocca invece alldel Cholo, impegnato contro l’, una delle sorprese di questo inizio di campionato.Infine in serata, alle 21, scende in campo il, reduce dalla vittoria per 2-0 contro lain Champions. I blaugrana affrontano l’alla ricerca di tre punti per rilanciare le proprie ambizioni di titolo.