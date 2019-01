Dopo l'anticipo di venerdì e le partite di ieri e in attesa del Monday Night, continua oggi la 19esima giornata di Liga con quattro partite che vedono impegnati i top club. Apre alle 12 l'Atletico Madrid, che vuole mantenere il secondo posto e riceve al Wanda Metropolitano il Levante, reduce dalla bella vittoria di Coppa del Re contro il Barcellona e alla ricerca di punti per l'Europa, distante tre lunghezze, dopo quattro gare senza vittorie (due ko e due pari). Alle 16.15 il Siviglia gioca ancora al Nuevo San Mamès contro l'Athletic Bilbao, dopo la vittoria di Coppa del Re ottenuta in settimana: gli andalusi, a secco da due gare, vogliono mantenere il terzo posto, mentre i baschi stanno vivendo una stagione difficile e sono in piena zona retrocessione. Alle 18.30 la capolista Barcellona ospita l'Eibar, a secco di vittorie da cinque turni (quattro pari e un ko) e sprofondato in piena bagarre salvezza. Chiude alle 20.45 il Real Madrid di Solari, che non vince da due giornate ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Real Sociedad: trasferta difficilissima al Benito Villamarin contro il Betis Siviglia, che non vince da due gare ma è a meno 4 proprio dai Blancos quinti, che vogliono tornare in zona Champions.