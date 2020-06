Prosegue il 32esimo turno della Liga, aperto ieri dalla sfida tra Siviglia e Valladolid. Si parte alle 14, con il Maiorca a caccia di punti salvezza sul campo dell'Athletic Bilbao.



Alle 17 il piatto forte di giornata, il Barcellona va a Vigo per affrontare il Celta e proseguire nella lotta a distanza con il Real Madrid per la vetta solitaria della classifica: a disposizione di Setién anche il centrocampista Arthur, che successivamente dovrebbe viaggiare a Torino per effettuare le visite mediche con la Juventus e perfezionare così lo scambio che porterà Pjanic in blaugrana.



Si prosegue alle 19.30 con l'Osasuna che ospita un Leganes in lotta per restare in prima divisione.



Chiude il programma del sabato alle 22 l'Atletico Madrid: i Colchoneros cercano contro l'Alaves tre punti per staccarsi dal Siviglia e blindare così il terzo posto.