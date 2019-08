Torna in campo anche la Liga e dopo il Barcellona, subito ko contro l'Athletic, tocca al Real Madrid aprire la stagione. Gli uomini di Zidane sono impegnati sul campo del Celta Vigo per prendere subito la testa della classifica e allungare sui rivali di sempre del Barcellona. Grande occasione per Gareth Bale, che dopo le tanti voci di mercato torna a vestire una maglia da titolare per conquistarsi la fiducia del club e la permanenza a Madrid.



Alle 19 tocca invece al Valencia, che ospiterà la Real Sociedad nella prima stagionale. Gli uomini di Marcelino hanno dimostrato durante il precampionato di essere già in ottimo stato di forma; occasione importante quindi per iniziare a fare punti in vista della lotta al quarto posto che, anche questa stagione, si preannuncia spietata.



Chiudono il programma la sfida delle 20 tra Maiorca ed Eibar, e le due partite delle 21 che vedono protagonisti Leganese-Osasuna e Villarreal-Granada.