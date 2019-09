Dopo le partite di ieri, sono cinque le gare in programma oggi nella Liga spagnola. Alle 12 l’Eibar ospita l’Espanyol: le due sfide sono appaiate in fondo alla classifica a un punto. Alle 14, il Siviglia fa visita all’Alaves: con una vittoria, la squadra andalusa può portarsi in solitaria in vetta alla classifica della Liga. Alle 16, il Celta Vigo attende il Granada: le due formazioni sono a metà classifica a 4 punti. Alle 18.30 l’Osasuna fa visita al Valladolid. Chiude il programma la sfida tra Betis e Getafe: i padroni di casa sono a 3 punti, gli ospiti a 2.