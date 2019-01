Giornata importante per le squadre di Madrid nel 20esimo turno di Liga, iniziato ieri con il poker del Getafe rifilato all'Alaves. Alle 16.15 scende in campo il Real, che affronta il Siviglia in un match tra due squadre che si trovano al terzo posto a 33 punti, a -10 dalla capolista Barcellona. Cinque punti più su c'è l'Atletico Madrid, di scena alle 18.30 in casa dell'ultima della classe, l'Huesca. Chiude il sabato il Valencia, impegnato nella difficile trasferta del Balaidos contro il Celta Vigo.