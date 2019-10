Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Granada e Osasuna, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 9a giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando i campioni in carica del Barcellona sono impegnati sul campo dell'Eibar. Intanto in Catalogna prosegue la protesta politica con i disordini che hanno causato il rinvio del Clasico col Real Madrid.



Alle 16 l'Atletico Madrid di Simeone riceve il Valencia al Wanda Metropolitano. Alle 18.30 si gioca Getafe-Leganes. Poi alle 21 si chiude con la trasferta del Real Madrid a Maiorca.