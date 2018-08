Archiviati il doppio anticipo di venerdì e le tre gare di ieri e in attesa del doppio posticipo di lunedì, la seconda giornata di Liga continua oggi con tre partite: alle 18.15 in campo il Valencia di Marcelino, che affronta in trasferta l'Espanyol dopo il pareggio della prima giornata in casa contro l'Atletico. Alle 22.15 due partite: il Real Madrid va in Catalogna, a Girona, dove l'anno scorso si fermò, per replicare la vitoria della prima giornata e rimanere a punteggio pieno. Al Sanchez Pizjuan di Siviglia invece c'è il big match di giornata, con i padroni di casa andalusi che ricevono il Villarreal, reduce da una sconfitta: sfida nella sfida quella tra le due ex punte del Milan, Andrè Silva, autore di un inizio di stagione stratosferico, e Carlos Bacca.