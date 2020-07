Si apre oggi la 36esima giornata di Liga, la terzultima. Si parte alle 17, con l'Osasuna che ospita il Celta Vigo. I padroni di casa, dopo tre vittorie consecutive, hanno raccolto un solo punto in due partite, ma sono in una posizione tranquilla di classifica (+13 sulla zona salvezza). Gli ospiti, invece, precedono il Maiorca (terzultimo) di soli quattro punti e hanno bisogno di fare risultato.



Alle 19.30 è il turno del Barcellona, che insegue le ultime speranze di titolo. I blaugrana - ospiti del Valladolid - sono a -4 dal Real Madrid (di scena lunedì a Granada).



Il programma di giornata si chiude alle 22, con l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano riceve il Betis Siviglia. I padroni di casa, terzi a 63 punti insieme al Siviglia, blinderebbero la qualificazione in Champions League in caso di successo.