Torna in campo la Liga, con i due posticipi della 35esima giornata. Si parte alle ore 19.30 con la sfida tra la Real Sociedad e il Granada, con i padroni di casa che inseguono un piazzamento in zona Europa League: con una vittoria scavalcherebbero il Getafe al sesto posto.





Piatto forte di giornata la partita che potrebbe riportare il Real Madrid a +4 sul Barcellona. Fischio d’inizio alle ore 22 per la sfida con l’Alaves.