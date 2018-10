Sono cinque le gare in programma oggi in Liga dopo gli anticipi di ieri. Alle 12.00 il Valladolid ospita l’Huesca, fanalino di coda del campionato. Alle 16.15 scende in campo l’Atletico Madrid di Simeone in casa contro il Betis Siviglia. Alle 18.30 poi sono due le partite in programma: Espanyol-Villarreal e Siviglia-Celta Vigo. In serata il big match di questo turno tra Valencia e Barcellona, con gli ospiti chiamati a vincere per allungare sul Real Madrid, sconfitto ieri per 1-0.