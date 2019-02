Dopo Espanyol-Huesca, anticipo del venerdì, prosegue la 25esima giornata della Liga spagnola con altri 4 incontri.



Alle 13 il Getafe prosegue il suo momento magico e grazie alla doppietta di Jaime Mata vince 2-1 sul Rayo Vallecano e vola al quarto posto in classifica che rappresenterebbe una clamorosa qualificazione in Champions League. Per il Rayo, invece, il quarto ko di fila significa permanenza al penultimo posto in classifica.



Alle 16:15 il Barcellona capolista fa visita al Ramon Sanchez Pizjuan al Siviglia nell'autentico big match di giornata. I catalani sono a +7 da Real e Atletico (seconde a pari punti), ma affrontano un Siviglia tanto in salute in Europa (chiedere alla Lazio per conferma) quanto in difficoltà in Liga dove la vittoria manca da ben 3 partite.



Alle 18:30 l'altra squadra in lotta per un piazzamento Champions, l'Alaves proverà a sfruttare lo scontro durissimo del Siviglia ospitando un Celta Vigo fermo a solo +1 sulla zona retrocessione.



Chiude alle 20:45 Athletic Bilbao-Eibar gara fondamentale per entrambe le realtà in un autentico scontro diretto per i possibili sogni europei delle due squadre ferme a -6 dalla zona Champions.