Dopo le partite di venerdì e sabato, che hanno visto le vittorie di Atletico Madrid e Barcellona, prosegue oggi la 24esima giornata di Liga. Si parte alle 12, subito con una sorpresa: il Real Madrid crolla in casa contro il Girona. Avanti con Casemiro, le Merengues si fanno prima raggiungere da un rigore di Stuani e poi superare da Portu. Nel finale, espulso per somma di ammonizioni il capitano, Sergio Ramos. Il Real manca così il controsorpasso sull'Atletico e resta al terzo posto in classifica.



Alle 15.15 è invece il turno del Valencia, che dopo due pareggi consecutivi vuole tornare alla vittoria contro l'Espanyol. Alle 18.30 il Villarreal penultimo in classifica cerca punti e riceve il Siviglia, avversario della Lazio in Europa League, mentre chiude il programma di questa domenica Betis-Alaves, col fischio d'inizio alle 20.45.