Dopo le quattro sfide di ieri, in cui fa notizia la seconda sconfitta del Barcellona (caduto 2-0 a Granada, con gli andalusi in vetta in attesa di Atletico Madrid e Siviglia), il programma della Liga presenta oggi cinque sfide. Si parte alle 12.00 con Getafe-Maiorca, scontro salvezza. Alle 14.00, invece, la Real Sociedad va a Barcellona per far visita all'Espanyol. Alle 16.00 spazio a Valencia-Leganes, mentre alle 18.30 l'Atheltic Bilbao ospita l'Alaves. Chiude il programma Siviglia-Real Madrid: gli andalusi, primi in classifica, sognano il colpaccio e la mini-fuga. Il Real Madrid, dalla sua, prova a risollevarsi dopo il pesante ko di mercoledì subito a Parigi in Champions League.