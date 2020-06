Due partite di Liga questa sera. Si inizia alle 19.30 con la sfida tra Granada e Getafe, con gli ospiti, prossimi avversari dell'Inter in Europa League, che sognano un posto in Champions League. Squadra dura da affrontare quella di Bordalas, seconda miglior difesa di Spagna alle spalle del Real Madrid.



Alle 22, invece, chi la Champions l'ha salutata per colpa dell'Atalanta, quel Valencia che, al Mestalla, attende il Levante. I padroni di casa sono in piena lotta per il quarto posto, che al momento vede appaiati Getafe e Real Sociedad, mentre gli ospiti sono in zona di realitva tranquillità.