Prosegue la 35esima giornata di Liga. Si parte alle 20.30 con Betis Siviglia-Osasuna e Getafe-Villarreal. Se nel primo match gli andalusi sono alla ricerca dei tre decisivi punti per scavallare quota 40, nel secondo si sente il profumo, forte, d'Europa: la squadra di Bordalas, prossima avversaria in Europa dell'Inter, è sesta a un punto dal Submarino Amarillo. Vincere per scavalcare gli avversari e, perché no, sognare ancora la Champions.



Chiude il programma di serata, alle 22, il derby tra Barcellona ed Espanyol: secondo in classifica, a 4 punti dal Real Madrid, i blaugrana cercano la seconda vittoria consecutiva, e chiedono strada ai cugini, ultimi in classifica.