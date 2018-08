Torna in campo la Liga spagnola. Prima giornata per il massimo campionato iberico, che riparte, dopo 9 anni senza Cristiano Ronaldo, con Girona-Valladolid e Betis-Levante.



Alle 20.15 apre le danze la partita tra i catalani e il Valladolid neopromosso. Il Girona è stato la rivelazione dell'ultima stagione, chiusa al decimo posto. Torna in campo con un nuovo allenatore, Eusebio Sacristan, che ha preso il posto di Machin, finito al Siviglia.

Alle 22.15 all'Estadio Benito Villamarin invece il Betis, rivelazione dell'ultima stagione, ospita il Levante: sarà la prima occasione per verificare lo stato di forma della squadra di Quique Setien, rinforzatasi nel mercato con l'acquisto, tra gli altri, di William Carvalho.