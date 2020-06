Al via il 33esimo turno di Liga, con tre partite in programma in questo martedì. Si parte alle 19.30 con Maiorca-Celta Vigo: scontro diretto per la salvezza, i padroni di casa terzultimi sono alle ultime chiamate utili e provano ad accorciare proprio sugli ospiti, quartultimi a +8.



Alle 21, poi, tocca al Siviglia: reduci da quattro pareggi consecutivi, gli andalusi provano a ritrovare sul campo del Leganes penultimo tre punti fondamentali per difendere il quarto posto in classifica e quindi l'accesso alla prossima Champions League.



Chiude alle 22 Barcellona-Atletico Madrid.