Dopo le partite del venerdì e del sabato, compreso il Clasico vinto dal2-1 contro il, torna in campo laper le ultime gare valide per la 30esima giornata.Apre alle 14 la sfida tra, con i padroni di casa in lotta per un posto nelle prossime coppe europee.Alle 16.15 ladifende il suo quinto posto nell'insidiosa trasferta di, mentre alle 18.30 ilcontro ilcerca punti preziosi per la salvezza.Chiude in serata, con fischio d'inizio alle ore 21, la sfida traLa squadra di, agganciata in vetta a quota 66 punti dal Real, è chiamata a una reazione dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre gare giocate.