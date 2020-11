Ieri il pareggio delcontro ile la vittoria dell'sul, oggi la possibilità per ladi allungare sui Colchoneros (che hanno due gare in meno). Si inizia alle 14, in Spagna, con la decima giornata di Liga che va avanti con la sfida trae compagni hanno la possibilità di rilanciare le proprie ambizioni europee. Alle 16.15, poi, è il turno della, che va ae soci arrivano da 5 vittorie nelle ultime 5, con 20 gol realizzati in campionato (miglior attacco) e 4 gol subiti ( seconda miglior difesa alle spalle dell'Atletico).Alle 18.30 ilattende il, mentre alle 21 chiude il programma: i Murcielagos arrivano dalla vittoria contro ilper 4-1, boccata d'ossigeno dopo un periodo pessimo in campo e fuori. Oggi ha la possibilità di superare ilin classifica.