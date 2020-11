Sono quattro le partite delpreviste nella giornata di oggi. Si comincia alle 14 con la sfida tra l'Huesca, penultimo in classifica e ancora a secco di vittorie, ospita un Eibar a caccia del riscatto dopo l'ultima sconfitta contro il Cadice., che pur con due partite in meno accusa già un ritardo di 9 punti dalla vetta della capolista Real Sociedad ea -2 dalla zona Champions League e reduce dalla vittoria sull'Elche.Lanciatissimo in Europa, ilsta attraversando una grande crisi in campionato, dove arriva da 3 ko consecutivi: il prossimo ostacolo per la formazione di Lopetegui è l', alle 18.30., alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, e la rivelazione, appaiata ai colchoneros in quarta posizione.