Si chiude la prima giornata della Liga con gli ultimi due match in programma in questo lunedì. Alle 20 è subito big match: al Mestalla il Valencia ospita l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che vuole rispondere ai successi di Barcellona e Real.



Alle 22 poi tocca all'Athletic Bilbao: i baschi ospitano al San Mames il Leganes.