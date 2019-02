Prosegue il programma della 22esima giornata di Liga con altri quattro match in programma in questa domenica. Si parte alle 12 con il Villarreal, di scena contro l'Espanyol: padroni di casa avanti 2-0 con Iborra e il rigore di Cazorla, ma l'autorete dell'ex Milan Bonera e l'eurogol di Rosales (sinistro a giro dal limite all'incrocio dei pali) fissano il risultato sul 2-2.



Alle 16.15 tocca all'Atletico Madrid, impegnato a Siviglia contro il Betis: in caso di vittoria, i Colchoneros di Simeone si porterebbero a -3 dal Barcellona capolista.



Alle 18.30 Eibar e Girona si giocano punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Chiude alle 20.45 il Real Madrid, che ospita l'Alaves al Santiago Bernabeu.



Chiuderà il turno lunedì alle 21 Rayo Vallecano-Leganes.