Dopo gli anticipi del sabato, in cui è spiccato il 3-1 del Real Madrid nel Clasico, il programma della settima giornata di Liga offre oggi quattro partite.



Si parte alle 14.00, con il Valladolid che ospita riceve l'Alaves in un delicatissimo scontro salvezza. Padroni di casa ultimi a 3 punti, ospiti penultimi a 4. Alle 16.00 tocca al Villarreal, ospite del Cadice, sorpresa con tre vittorie nelle ultime cinque. Alle 18.30 il Getafe, sesto in classifica e reduce dall'1-0 sul Barcellona, ospita il Granada, mentre alle 21.00 il Real Sociedad può salire in vetta se batte l'Huesca.