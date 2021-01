Dopo l'anticipo di ieri, prosegue oggi la 21a giornata di Liga in Spagna. Si parte alle 14, conper difendere il quarto posto e provare ad accorciare su Barcellona e Real Madrid., 12esimo in classifica a quota 23 punti. La squadra di Madrid è invece seconda a 7 lunghezze dall'Atletico Madrid capolista.Alle 18.30, a sole tre lunghezze dai padroni di casa: uno scontro importante in chiave salvezza., molto importante in chiave Europa: i padroni di casa sono quinti a 34 punti, gli ospiti inseguono a 31.