In attesa del Barcellona, impegnato domani contro il Valladolid,. Si parte alle, con la sfida tra l'ultimo in classifica e il. Alletocca invece al, attualmente sesto a pari merito con la Real Sociedad: verdiblancos in trasferta sul campo dell', alla disperata ricerca di punti salvezza. Alleè il turno del, in campo a. Alle, invece, il big match di serata: al Ramon Sanchez Pizjuan, ildi Lopetegui, quarto in classifica a -7 dal Barcellona, ospita l'capolista. Simeone è chiamato a rispondere ai cugini del Real, portatosi ieri a -3.