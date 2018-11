Riparte con le gare del sabato la Liga spagnola. Sono 4 le gare in programma per l'undicesima giornata e tanti risultati potrebbero ribaltare una classifica sorprendente soprattutto nella zona Champions League.



Chi vuole difendere la sua attuale quarta piazza e provare l'assalto alla vetta è l'Atletico Madrid che, a partire dalle 13, farà visita a un Leganes terz'ulitmo e bisognoso di punti salvezza. I Colchoneros stanno faticando tanto lontano dal Wanda Metropolitano (solo 1 vittoria in 5 gare) e si affideranno al solito Antoine Griezmann in odore di Pallone d'Oro.



Alle 16:15 ci sarà invece la prima ufficiale sulla panchina del Real Madrid nella Liga di Santiago Solari. Al Bernabeu il neo allenatore ad interim si gioca una prima parte della sua possibile conferma affrontando il sorprendente Valladolid dell'ex Roma (rivale in Champions), Daniele Verde attualmente sesto a +2 dalle Merengues e in serie positiva da 7 giornate.



Alle 18:30 è il turno del Valencia, eurorivale della Juventus e anch'essa in difficoltà di classifica con solo 11 punti e un'evidente problema di "pareggite" date le 8 gare su 10 terminate in parità. Gli uomini di Marcelino ospitano al Mestalla il Girona distante due punti in classifica.



Chiude alle 20:45 la capolista Barcellona che potrebbe riabbracciare Leo Messi e che cerca punti importanti in casa di un Rayo Vallecano, in evidente difficoltà e fermo al penultimo posto in classifica, per mantenere la vetta e preparare al meglio la trasferta di Champions di martedì a San Siro contro l'Inter.