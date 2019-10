Dopo la pausa per le nazionali, si riaccendono questa sera i riflettori sulla Liga spagnola. Alle 21 è Granada-Osasuna ad aprire la nona giornata, con i padroni di casa - in piena zona Champions (quarti a 14 punti) - che sognano il sorpasso ad Atletico Madrid e Barcellona almeno per una notte.