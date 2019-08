Sono due gli anticipi validi per la seconda giornata di Liga. Alle 20, il nuovo Siviglia di Lopetegui cerca continuità dopo il successo sul campo dell'Espanyol nel derby andaluso contro il neopromosso Granada, reduce dal pirotecnico pareggio col Villarreal.



Il Sottomarino Giallo scende in campo due ore più tardi, anch'esso in trasferta e anch'esso in un derby, contro il Levante, che al suo esordio stagionale è uscito sconfitto di misura dalla sfida con l'Alaves.