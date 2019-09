Ultimi quattro appuntamenti per chiudere il terzo turno della Liga, si parte alle 17 con il Valencia: i Murcielagos vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato e ospitano al Mestalla il Mallorca.



Alle 19, poi, l'Atletico Madrid: al Wanda Metropolitano arriva l'Eibar, con un successo i Colchoneros di Simeone andrebbero da soli in testa alla classifica. Stesso orario per Espanyol-Granada, entrambe con un solo punto conquistato nelle prime due giornate.



Alle 21 chiude il turno il Real Madrid: decimati dagli infortuni, i blancos di Zidane vanno in trasferta sul campo del Villarreal per ritrovare il successo, dopo il pari contro il Valladolid nell'ultimo turno.