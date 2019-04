Dopo le celebrazioni per la vittoria del campionato da parte del Barcellona, la 35esima giornata di Liga riparte dalla sfida delle 12 tra Valencia ed Eibar: per gli uomini di Marcelino si tratta di un'occasione importante per ripartire dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid dell'ultimo turno e provare a sfruttare le delicate trasferte di Siviglia a Girona (ore 14) e Getafe sul campo della Real Sociedad (16.15) per rilanciare le proprie ambizioni di quarto posto.



Alle 18.30, il Villarreal ospita l'Huesca in uno scontro salvezza molto delicato, con gli ospiti bisognosi di 3 punti per restare in lizza e il Sottomarino Giallo intenzionato a chiudere il discorso dopo le ultime 3 vittorie di fila.



Si chiude alle 20.45 col posticipo madrileno tra il fanalino di coda Rayo Vallecano e il Real Madrid, che proverà a ripartire dopo lo 0-0 sul campo del Getafe.