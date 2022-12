Prosegue la 15ª giornata di Liga con altre quattro partite in programma in questo venerdì. Si parte alle 17, con il Getafe che cerca punti per allungare sulla zona retrocessione e ospita il Maiorca.



Alle 19.15 due incontri chiave nella parte bassa della classifica: il Siviglia fa visita al Celta Vigo, mentre il Cadice se la vede con l'Almeria.



Chiude il programma odierno alle 21.30 il Real Madrid: Benzema e compagni sono di scena sul campo del Valladolid e cercano un successo che permetterebbe di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica davanti al Barcellona, di scena sabato con l'Espanyol.