Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Liga spagnola con il resto del programma della 34esima giornata, turno infrasettimanale, con tre partite. Apre alle 19.30 il Siviglia, che riceve al Sanchez Pizjuan il disastrato Rayo Vallecano: i padroni di casa sono in piena lotta per un posto Champions e devono assolutamente centrare i tre punti contro il Rayo, che è sprofondato all'ultimo posto a meno sei dalla salvezza e ha una delle ultime occasioni per tornare in gioco. Alle 20.30 la Real Sociedad ormai salva e ancora speranzosa in un posto Europa League ospita il Villarreal, che con due vittorie di fila si è portato fuori dalla zona rossa ma è ancora a rischio visto che conserva solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto. Chiude alle 21.30 il Real Madrid, che va sul campo del Getafe: gli uomini di Zidane ​in serie positiva da tre turni e terzo in classifica, prova l'assalto all'Atletico secondo contro la vera sorpresa del campionato, che arriva da quattro risultati utili di fila e deve difendere un incredibile quarto posto dalle inseguitrici, che a fine anno varrebbe una storica partecipazione alla Champions League.