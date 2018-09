La quinta giornata di Liga si apre alle 13 con la sfida tra Rayo Vallecano e Alaves: la terza squadra di Madrid ha vinto una partita delle prime 4, gli ospiti, invece, sono settimi con 7 punti.



Alle 16.15, poi, Celta Vigo-Valladolid, con l'obiettivo di Inter e Napoli Lobotka in campo, ed Eibar-Leganes. Alle 18.30, invece, è il turno dell'Atletico Madrid, vincente in Champions ma in difficoltà in campionato: contro l'Eibar cercherà la seconda vittoria in campionato, dove è nono con 5 punti.



Infine, alle 20.45, il Real Madrid ospita al Bernabeu l'Espanyol: con una vittoria si porterebbe in vetta, almeno per una sera.