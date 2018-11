Si chiude con 5 gare il programma della 12esima giornata della Liga spagnola e a dalle 12 alle 20.45 saranno impegnate tutte le formazioni in lotta per la vetta della classifica.



Apre alle 12 l'Alaves quarta a-4 dalla vetta alla vigilia impegnata in casa contro l'Huesca. Borja Baston, Calleri e compagni sono chiamati a riscattare il ko dell'ultima giornata contro l'Eibar ospitando gli Azulgranas ultimi e con solo una vittoria all'attivo.



La capolista Barcellona scende in campo alle 16.15 ospitando al Camp Nou il Betis Siviglia euro-rivale del Milan in Europa Leauge, il cui percorso in campionato (4 partite senza vittorie) è opposto a quello europeo.



Alle 18.30 il match di cartello fra la seconda e la terza forza del campionato con il sorprendente Espanyol (2°) degli ex-Milan e Napoli Diego Lopez, Didac Vila e David Lopez che affronteranno in trasferta al Ramon Sanchez Pizjuan il Siviglia (3°) dei tanti ex-Serie A fra cui Banega, Muriel, Vazquez e, soprattutto André Silva.



Alle 18.30 il deludente Villarreal a +1 dalla zona retrocessione e privo di Bacca fa visita al Rayo Vallecano ultimo al pari dell'Huesca e con solo una vittoria all'attivo.



Chiude alle 20.45 il Real Madrid, in serie positiva con 3 vittorie all'attivo da quando Santiago Solari ha preso il posto di Julen Lopetegui. Le Merengues fanno visita in trasferta a Vigo contro il Celta di Iago Aspas.