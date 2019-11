Dopo le gare di ieri, con il successo del Valencia, il clamoroso tonfo del Barcellona e i pareggi tra Siviglia-Atletico Madrid e Real Madrid-Betis, torna in campo oggi la Liga. Il resto del programma della dodicesima giornata si apre alle 12.00, con la sfida tra il Valladolid e il Maiorca: Fernandez, Unal e Ramirez firmano una vittoria importante: i padroni di casa salgono al decimo posto a quota 17 punti.



Alle 14.00, l'Athletic Bilbao fa visita al Villarreal: gli ospiti, vincendo, possono avvicinarsi alla zona Champions.



Alle 16.00, l'Osasuna riceve l'Alaves, mentre alle 18.30 sono in programma due gare: Celta Vigo-Getafe e Leganes-Eibar.



Chiude il programma il posticipo delle 21.00 tra Granada e Real Sociedad: i padroni di casa, vincendo, possono balzare in vetta da soli, mentre gli ospiti possono agganciare l'Atletico Madrid e portarsi a -1 dalla coppia Barcellona-Real.