Dopo i due anticipi di ieri, la prima giornata di Liga prosegue con altri tre incontri: si comincia alle 18.15, quando il Celta Vigo attende l'Espanyol al "Balaidos", mentre alle 20.15 tocca al Villarreal, che ritrova l'ex milanista Bacca dopo il prestito della passata stagione, ma che ha perso per strada Soriano (passato al Torino) e Castillejo (acquistato dal Milan).



Si chiude col match delle 22.15, in cui il Barcellona campione in carica e fresco di conquista della Supercoppa di Spagna, ospita al "Camp Nou" l'Alaves.