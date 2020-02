Prosegue con altri 5 incontri il programma della Liga in Spagna che manda in scena la sua 23esima giornata.



Alle 12 l'Espanyol ultimo in classifica ospita il Maiorca in un autentico scontro salvezza con entrambe le squadre racchiuse in soli 3 punti.



Alle 14 la Real Sociedad che ha eliminato il Real Madrid in Coppa del Re sogna l'aggancio al quinto posto ospitando un Atheltic Bilbao in crisi nera e senza vittorie da 5 giornate.



Alle 16 proprio le Merengues prime in classifica fanno visita all'Osasuna per portare momentaneamente a +6 il gap con il Barcellona.



Alle 18.30 il Siviglia terzo cercherà di difendere il proprio piazzamento Champions in trasferta a Vigo dove il Celta, penultimo e in crisi nera, ha bisogno di punti salvezza.



Chiude alle 21 il Barcellona, alle prese con la crisi interna fra società e giocatori, e impegnato al Benito Villamarin contro un Betis che coltiva ancora qualche speranza di rientrare in zona Europa League.