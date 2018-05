Torna in campo la Liga per il 37esimo e penultimo turno. Giornata ricca: in campo sia Real che Atletico Madrid, Valencia, Villarreal e il derby galiziano tra Betis e Siviglia.



Alle 16.15 Real Sociedad-Leganes apre la giornata: ad aggiudicarsi la sfida, tra due squadre senza obiettivi, sono i padroni di casa. Finisce 3-2, grazie ai gol di Oyarzal, Canales e Willian José, di Rico e Guerrero le reti degli ospiti.



Alle 18.30 l’Atletico Madrid, con la testa già alla finale di Europa League di mercoledì prossimo, batte il Getafe grazie alla rete di Koke. Pari e spettacolo nell'infuocato derby galiziano tra Betis e Siviglia: Bartra porta avanti i padroni di casa, Ben Yedder e Kjaer ribaltano il risultato ma Loren fissa il risultato sul 2-2. Con questi risultato il Siviglia è aritmeticamente settimo. Il Valencia supera il Girona con Vietto, mentre il Villarreal rifila un poker al Deportivo La Coruna già retrocesso, agganciando il Betis al quinto posto. Sempre nel pomeriggio l'Eibar vince contro il Las Palmas e l'Alaves ne fa tre all'Athletic Bilbao.



Chiude la giornata alle 20.45 il Real Madrid che, senza Cristiano Ronaldo, ospita al Santiago Bernabeu il Celta Vigo e gli rifila un 6-0: doppietta di Bale, gol di Isco, Achraf e Kroos, oltre all'autorete di Sergio Gomez, che lasciano le Merengues a tre punti dall'Atletico.