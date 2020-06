Al via la 31esima giornata della Liga, con due anticipi in questo lunedì. Si parte alle 19.30 con Villarreal-Siviglia: il Submarino Amarillo cerca la quarta vittoria consecutiva per continuare la scalata in classifica e avvicinarsi alla zona Champions che invece vogliono difendere gli andalusi, reduci da due pareggi consecutivi con Levante e Barcellona (ora terzi a pari punti con l'Atletico Madrid).



Alle 22, poi, il Leganes va a caccia di punti salvezza contro il Granada.