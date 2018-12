Il 17esimo turno di Liga parte questa sera con due anticipi. Alle 19.30, il Girona, reduce da due ko di fila, ospita il Getafe, in serie positiva da quattro turni e a una lunghezza dal quinto posto che vale l'accesso all'Europa League. Alle 21, la Real Sociedad prova ad allontanarsi dalla zona calda e a rialzarsi dopo le sconfitte contro Betis, Valladolid e Getafe nell'impegno casalingo contro un Alaves in piena corsa per un posto in Europa.