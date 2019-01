Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Rayo Vallecano e Celta Vigo, oggi si giocano altre quattro partite valevoli per la 19esima giornata di campionato nella Liga spagnola, l'ultima nel girone d'andata. Si (ri)parte alle ore 13, quando il Leganes riceve il fanalino di coda Huesca. Alle 16.15 tocca al Valencia, che gioca in casa con il Valladolid. Alle ore 18.30 è in programma Girona-Alaves, poi si chiude alle 20.45 con la sfida tra Villarreal e Getafe. Domenica scendono in campo tutte le grandi: Atletico Madrid, Siviglia, Barcellona e Real Madrid. Lunedì sera c'è il posticipo tra Real Sociedad ed Espanyol.