Riecco la Liga. Due mesi senza sosta in Spagna, dove si scende in campo tutti i giorni. Questa sera tocca alle due squadre di Siviglia, impegnate negli anticipi della 29° giornata: alle 19.30, Ocampos e compagni sono di scena sul campo del Levante: l'obiettivo è approfittare del pareggio della Real Sociedad per allungare a +6 in classifica. I padroni di casa, invece, occupano la 12° posizione con 34 punti e sono reduci da due pareggi di fila.



Alle 22.00, invece, è il turno del Betis: al Benito Villamarin arriva il Granada, che non perde da 5 partite e cerca punti per l'Europa. I padroni di casa, invece, vogliono riscattare il ko nel derby.