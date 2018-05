Si completa oggi con due posticipi il 37esimo turno di Liga. Alle 16.15 l'Espanyol rifila un netto 4-1 al Malaga, già retrocesso. Alle 20.45 in campo il Barcellona campione, cade a Valencia con il Levante: vittoria per Pazzini e compagni, che vanno clamorosamente avanti 5-1, tremano alla fine con i blaugrana che arrivano fino al 5-4, ma senza acciuffare il pareggio. E' la prima sconfitta in campionato per gli uomini di Valverde.