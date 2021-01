Prosegue la, aperta ieri dal poker del Villarreal in casa del Celta Vigo. Si partecon uno scontro chiave per la corsa Champions League: il(6° a quota 27 punti ma con due partite da recuperare) ospita la(5° a 30 punti), gli andalusi arrivano da cinque risultati utili (otto nelle ultime nove, in mezzo il ko con il Real Madrid) mentre i baschi sono reduci dal ko di Barcellona.Rinviata causa maltempo Atletico Madrid-Athletic Bilbao, si prosegue quindicon il, in piena corsa per un posto in Europa, che affronta il, reduce da sei risultati utili consecutivi e a caccia di una vittoria per riprendersi il terzo posto solitario., poi, è il turno del: le merengues di Zidane vanno sul campo dell'penultimo e cercano un successo che, pur con tre partite in più disputate, permetterebbe di scavalcare momentaneamente l'Atletico in vetta alla classifica.