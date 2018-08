Ultime due partite della seconda giornata di Liga, si parte alle 20.15: il Levante vuole restare a punteggio pieno (3-0 in casa del Betis nel primo turno) e ospita un Celta Vigo in cerca di riscatto dopo il pari interno con l'Espanyol.



Alle 22 tocca all'Athletic Bilbao: successo casalingo alla prima per i baschi che, ancora tra le mura amiche del San Mames, se la vedono con l'Huesca, sorpresa della prima giornata con la vittoria in casa dell'Eibar.